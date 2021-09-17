Франція, США та Австралія посварилися через... підводні човни. Австралійський уряд відмовився від укладеного ще 5 років тому контракту із Францією на будівництво дванадцяти субмарин. Натомість вирішив замовити їх - у Штатах та Великій Британії.

Що сталося після? Розкаже Олена Абрамович.

"Бенкету не буде!" Французьке посольство у США скасувало святковий прийом у Вашингтоні, який мав відбутися цієї п'ятниці. І це тільки перший дзвіночок. У Парижі не на жарт обурилися через підписання угоди між Австралією та США і Великою Британією про будівництво субмарин. І навіть не стільки на Канберру, яка відмовилася від послуг Франції, скільки на Вашингтон, що запропонував альтернативу.

Жан-Ів Ле Дрiaн, міністр закордонних справ Франції:

Це одностороннє, брутальне, непередбачуване рішення дуже нагадує мені те, що робив раніше мсьє Трамп. Правильною французькою мовою - це справді удар ножем у спину.

Ударом для Парижа стала підписана днями угода між США та Великою Британією про те, що вони побудують для Австралії підводні човни. Річ у тому, що таке саме замовлення 5 років тому австралійський уряд зробив у французької компанії. А тепер вирішив розірвати контракт. У Вашингтоні запевнили - консультувалися перед цим із Парижем.

Ентоні Блінкен, Держсекретар США:

Останні 24 - 48 годин, у тому числі до оголошення угоди, ми підтримували контакт із французькими колегами щодо неї. Як сказав президент Байден, і я хочу ще раз наголосити на цьому, ми дуже тісно співпрацюємо з Францією щодо багатьох спільних пріоритетів в Індо-тихоокеанському регіоні й поза його межами.

Не в захваті від такого американсько-британсько-австралійського партнерства і в Брюсселі. Насамперед через те, що ЄС залишився осторонь. Адже йдеться не лише про субмарини, а й про новітні технології їхньої роботи й контроль регіону в цілому.

Жозеп Боррель, верховний представник ЄС з питань безпеки:

Думаю, така угода не готується за кілька днів. Попри це - ні, з нами не консультувалися. Хоча ми були зацікавленою стороною. І це знову змушує нас подумати над необхідністю зробити питання європейської стратегічної автономії пріоритетним.

В Австралії до виходу з угоди з французами готувалися понад рік. Спочатку сумніви з'явилися через хакерську атаку на компанію-виробника. Безпека субмарин опинилася під загрозою. Не влаштовували австралійців і терміни завершення угоди, які весь час переносили. Та й ціна з моменту підписання зросла майже вдвічі - з 30 мільярдів євро до 56 за 12 підводних човнів. Найвагомішим аргументом стали робочі місця. Спочатку французи обіцяли, що 90% виробництва буде зосереджено в Австралії. Потім знизили до 60%, а тоді заявили, що й це неможливо через брак потужностей на материку.

Лоренс Браун, житель Сіднея:

Ні, це в жодному разі не ніж у спину. Ми підписали контракт на будівництво субмарин, і він не виконувався. Нам він просто не підходив. Тому я дуже радий новій угоді.

Роб Льюїс, житель Сіднея:

Ми не зрадники. Французів цікавлять лише гроші. А ми зацікавлені в тому, щоб наші околиці були якомога краще захищені.

Французький уряд тепер збирається вимагати від Австралії компенсації за зірваний контракт. У Парижі пообіцяли захищати свої інтереси до кінця.