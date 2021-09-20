На Харківщині викрили банду телефонних шахраїв [ Редактировать ]
Однією бандою менше. На Харківщині викрили мережу нелегальних кол-центрів, які виманювали в людей дані їхніх банківських карток. А потім - знімали з них гроші. За місяць - мали до мільйона гривень. Скільки часу працювали кол-центри, правоохоронці ще з'ясовують.
Під час обшуків вилучили 350 комп'ютерів, мобільні телефони та чорну бухгалтерію. Підозрюваним загрожує до восьми років позбавлення волі.
Олександр Кобилка, слідчий відділу з розслідування особливо тяжких злочинів Нацполіції:
Оператори систематично телефонували громадянам. Та під виглядом співробітників різних банків, видаючи їх за своїх менеджерів, під приводом розв'язання наявних проблем з картковим рахунком, отримували персональні дані потерпілих. Маючи відповідну інформацію, заволодівали їхніми грошовими коштами з карткових рахунків через банківські мобільні додатки.
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