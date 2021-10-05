Во вторник, 5 октября, на трассе Киев-Чоп вблизи села Березовка (Макаровский район, Киевская область) произошло ДТП с участием двух автомобилей. В результате пострадали три человека.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киевской области.

"Сегодня около 14:00 вблизи поселка Березовка, произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Предварительно трое пострадавших", - говорится в сообщении.

Вследствие чего правоохранители предупреждают о возможном осложнении движения в направлении города Киев. Патрульные обеспечивают регулирование.

О виновнике и подробностях ДТП пока не сообщается. Все обстоятельства произошедшего будут выяснять следователи.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.