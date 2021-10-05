На трассе Киев-Чоп случилось серьезное ДТП [ Редактировать ]
Во вторник, 5 октября, на трассе Киев-Чоп вблизи села Березовка (Макаровский район, Киевская область) произошло ДТП с участием двух автомобилей. В результате пострадали три человека.
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киевской области.
"Сегодня около 14:00 вблизи поселка Березовка, произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Предварительно трое пострадавших", - говорится в сообщении.
Вследствие чего правоохранители предупреждают о возможном осложнении движения в направлении города Киев. Патрульные обеспечивают регулирование.
О виновнике и подробностях ДТП пока не сообщается. Все обстоятельства произошедшего будут выяснять следователи.
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