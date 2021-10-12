У вівторок 12 жовтня, заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко прокоментував загальну паніку навколо оголошення надзвичайних ситуацій з постачанням газу в регіонах.

"Комісії ТЕБ та НС зараз збираються в областях лише для подолання технічних моментів з метою прискорення підписання договорів на постачання газу. Газу у сховищах цілком достатньо для потреб населення та соціальної сфери. Жодних проблем із цим немає. До 15.10.2021 НАК "Нафтогаз України" готовий підписати всі договори зі споживачами соціальної сфери (школи, садочки, лікарні)", - зазначив він.

Також Кирило додав: "Ціна на газ для потреб населення – 7,42 грн. За такою ціною "Нафтогаз" продає паливо роздрібним постачальникам та теплогенерувальним компаніям для задоволення потреб населення. Ціна на газ для потреб соціальної сфери (школи, лікарні тощо) – 16,8 грн. Це вже повна ціна, з ПДВ та тарифом на транспортування".

Він зазначив, що сьогодні в Україні лунає багато маніпуляцій щодо тарифів на опалення, проте, на його думку, розганяти страх серед населення не варто.

"Ціна на газ на ринку дійсно зашкалює, але держава всіма способами допомагає місцевому самоврядуванню подолати цю кризу. Серед іншого, за допомогою спецціни", - підкреслив Тимошенко.