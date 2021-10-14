Французский сенатор Натали Гуле на открытых дебатах в Сенате Франции перед заседанием Европейского совета подняла тему уничтожения свободы слова украинскими властями.

"В последние месяцы многие СМИ были закрыты без каких-либо причин и без объяснений по мотиву национальной безопасности. Мы не можем не реагировать на принятые украинскими властями меры против телеканалов и интернет-сайтов 112, ZIK, Newsone, "Шарий.нет" и издания "Страна.ua". Это атака на принципы свободы прессы. К тому же лидер оппозиции Виктор Медведчук отправлен под домашний арест и подпал под санкций вне каких-либо судебных разбирательств", – заявила Гуле, пишет "Страна".

Сенатор указала, что различные меры, принимаемые украинскими властями, ставят под угрозу свободный поток информации, принцип свободной конкуренции в СМИ и, в более общем плане, саму свободу выражения мнений.

"Власти должны найти сбалансированное и пропорциональное решение для решения проблем СМИ, решение, которое сохранит плюрализм СМИ, свободный поток информации и разнообразие мнений, в соответствии с международными стандартами и обязательствами ОБСЕ", – отметила Гуле.

Она также подчеркнула, что санкции должны быть в рамках судебного решения и процедуры в соответствии с европейскими стандартами.

"Решения СНБО Украины о применении санкций против нескольких физических и юридических лиц привели к запрету доступа к разным средствам массовой информации. ОБСЕ и многие СМИ уже предупреждали об опасности этой ситуации. Поэтому для Украины как члена Совета Европы и ОБСЕ принципиально важно, чтобы она уважала ценности этих органов", - заявила Гуле.

Ранее председатель ОБСЕ, Министр иностранных дел Швеции Анн Линде отреагировала на обращение представителей незаконно закрытых властью украинских медиа. В своем письме она подчеркнула, что что полностью поддерживает право на свободу мнений, их выражения и информации, а также свободные, независимые и неупрежденные СМИ в соответствии с международным правом и обязательствами ОБСЕ.