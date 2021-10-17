Шпигунські ігри. Гучна і водночас кумедна історія сталася у Штатах. ФБР затримало подружжя, яке намагалося торгувати державними таємницями. Секрети - цілком реальні.

А решту - від контакту з іноземною розвідкою до способу передачі таємних файлів, дружина офіцера ВМФ США - ймовірно, бачила у серіалах. Бо поведінка шпигунів-аматорів дуже нагадує іронічний детектив, хоча витік інформації міг бути для Америки катастрофічним.

Дмитро Анопченко знайшов ексклюзивні деталі цієї історії й обговорив їх із розвідником найвищого рангу, яких у всьому світі не більше десятка. Отже, всі подробиці - у спеціальному репортажі програми.

Для ФБР ця операція була найбільшим пріоритетом. Ще б пак! Коли Вашингтон і Париж нещодавно посварилися (ще й так серйозно, що французи свого посла зі Штатів відкликали) - це було через проєкт будівництва найсучасніших підводних човнів. Сумбарини-невидимки за технологією "стелс", кожна - три мільярди доларів коштує! Одна з найбільших військових таємниць Америки - але купити її, як виявилося, можна було не задорого.

Все почалося, коли американські спецслужби перехопили пакет, адресований одному з іноземних посольств у Вашингтоні. Коли його розкрили - очам не повірили! Там були копії службових документів Військово-морського флоту США і лист, зроблений за допомогою гугл-перекладача. Ось його текст.

Вибачте за поганий переклад Вашою мовою. Будь ласка, переправте цього листа вашій військовій розвідці. Гадаю, ця інформація має велику цінність для вашої країни. Це - не розіграш.

У конверті була інструкція, як зв'язатися із відправником - адреса електронної пошти на анонімному сервері. А документи, коли їх перевірили, стосувались якраз суперзасекреченого проєкту - американських субмарин. І відправник обіцяв продати креслення!

Відправнику написали email у відповідь з цієї будівлі - штаб-квартири ФБР у Вашингтоні. Тут виділили кілька найкращих спецагентів, які б видавали себе за іноземних дипломатів і вийшли на контакт із продавцем.

Так почалася операція, яка тривала понад рік.

Цю історію ми розбираємо разом із легендарним Олегом Калугіним, у минулому - розвідником та генералом КДБ. Чоловіком, який за часів холодної війни сам вербував американців. Після розвалу Союзу - консультував ФБР. І особисто знає (з багатьма навіть товаришував) керівників західних спецслужб. Приймав удома директора ФБР, а ось цю книгу йому подарувала шеф британської розвідки - леді Ремінгтон, підписавши - "колишньому ворогу, а зараз - другу"...

Калугін каже - для ФБР це величезна удача, що вони взагалі перехопили перше ж послання.

Олег Калугін, екскерівник радянської служби зовнішньої контррозвідки:

В Америке контроль выборочный. В России - это тотальный контроль за всеми иностранцами. По крайней мере так было в те времена.

Тобто спецслужбі пощастило, що на продавця першими вийшли вони, а не росіяни чи китайці. Агенти ФБР почали переписування, представляючись іноземною розвідкою. Що він хоче за військові таємниці? Для початку - 100 тисяч доларів у криптовалюті. Сказав, це небагато, "бо секрети, до яких я маю доступ, коштують мільярди".

Наш експерт каже - для спецслужб вимога людини дати великі гроші всі й одразу - перша ознака, що діють аматори.

Олег Калугін, екскерівник радянської служби зовнішньої контррозвідки:

Мы давали так деньги, чтобы люди не смогли перед общественностью американской показать, что они стали богатыми. Это очень важно для разведки; потому что когда человек начинает хвастаться своими деньгами, то естественно это вызывает у полиции и тем более органов безопасности особый интерес.

ФБР тим часом задіяло профайлерів, аби зрозуміти хто зрадник. Але лінгвістичний аналіз і-мейлів показав: він не один; схоже, пишуть чоловік і жінка, вірогідно - подружжя.

Дмитро Анопченко, кореспондент:

Перед тим, як почати продаж інформації, подружжя попросило доказів. Мабуть детективів багато дивилися, сказали: "приїдемо у Вашингтон на Memorial day, коли у місті буде багато туристів, а ви на будинку посольства чи квітку виставте, чи повісьте щось на огорожі - це буде нам знак". І ФБР змогло потай це організувати.

А коли, щоб підтвердити серйозність намірів, Федеральне бюро розслідувань таки перерахувало аванс (10 тисяч доларів) - продавець погодився на обмін. Але написав - жодних контактів! Карту пам'яті з інформацією він залишить… у сховку в лісі. Крок логічний, каже генерал Калугін.

Олег Калугін, екскерівник радянської служби зовнішньої контррозвідки:

Обезопасить свою деятельность. Потому что когда встречаются, то либо один, либо второй, может быть объектом наблюдения со стороны местных органов разведки, и тогда скоро конец придет.

Згодом продавець надіслав координати. І тут слідча група ФБР не змогла втриматися від... реготу. Бо з'ясувалося, що карту пам'яті із файлами загадковий контакт поклав… у бутерброд з арахісовим маслом, та ще і відкусив від нього дорогою до схованки - мабуть, зголоднів, дружина погано годувала. Так отримали зразки його ДНК. Був ще один платіж - уже на 20 тисяч доларів, і друга "закладка" у лісі - флешка в обгортці від жувальної гумки…

Спецслужби знайшли фігурантів цієї справи в Анаполісі - місті, де розташована найпрестижніша академія ВМФ США. За їхнім будинком довго стежили, прослуховували розмови, шукали - чи немає інших спільників… Але їх було лише двоє. Джонатан Тонбі, 42 роки, військово-морський офіцер із найвищим доступом до державної таємниці, брав участь у розробці атомних двигунів для американських підводних човнів. І його дружина, Діана, вчителька місцевої школи - ось її акаунт у соцмережі. Наче привітна сорокап'ятирічна жінка, на фото - звичайні родинні турботи.

Але сусіди кажуть - це міф; Діана насправді людина жорстка, і в цій родині вона була головою і завжди казала чоловіку, що і як робити.

Все це так соромно…

Соромно - бо, як з'ясували у ФБР, саме Діана схилила чоловіка до зради й стояла на "стрьомі", коли він ховав свої "закладки" в лісі. Обох заарештували, коли Тонбі чекали решту грошей і вже обговорювали, як їх витратять. І які ще секрети можуть продати.

Дмитро Анопченко, кореспондент:

І що цікаво - вони ж зовсім не були бідними. Згоден, не мільйонери. Але жили так, як і має жити стандартна американська родина вчительки й військового. Ось цей будинок - коли переїхали (я спеціально у ріелторів перепитав) купили за 460 тисяч доларів, тобто гроші в родині були. А зараз він понад 600 тисяч коштує, хороша інвестиція. Машини в родині, ось погляньте, дві. Так, не Тесла і не Мерседес, але досить нові, не металобрухт якійсь.

Вони могли мирно постарішати тут, дочекатися онуків… Але тепер вірогідно все життя проведуть за ґратами, бо вирок за таке у Штатах - довічне ув'язнення.

За часів, коли він сам займався вербуванням у США, теж вистачало таких агентів, якими рухали не ідеали, а, банально, гроші - зізнається генерал Калугін. І відтоді, каже, нічогісінько не змінилося.

Олег Калугін, екскерівник радянської служби зовнішньої контррозвідки: