Нині витвори мисткині вже коштують кілька тисяч доларів.

У В'єтнамі жінка створює унікальні картини за допомогою клаптиків з шовку. Усі свої роботи присвячує рідній країні. На те, щоб її талант помітили, пішов не один десяток років. І нині витвори мисткині вже коштують кілька тисяч доларів. Катерина Кравець продовжить.

У цій захаращеній кімнатці в Ханої 61-річна Тран Тхань Тхук створює свої незвичні картини-аплікації. Вже 40 років її надихає одна єдина тема - в'єтнамські пейзажі.

Тран Тхань Тхук, мисткиня:

Усі мої роботи - це поєднання пристрасті й краси, яку я бачила, подорожуючи країною. Я хочу розповісти про свою любов до В'єтнаму за допомогою матерії, показати всю неповторність нашої батьківщини.

Щоби відтворити яскраві кольори рідного краю, жінка пускає на шмаття шовкові шалики або тканину, яку використовують для жіночого національного вбрання - аозай. На полотні усе закріплює клеєм.

Тран Тхань Тхук, мисткиня:

Для моїх аплікацій потрібні сотні дрібних деталей. Тому я не можу дозволити собі у цій кімнаті кондиціонер або вентилятор. Адже все вмить розлетиться на всі боки. Тож мушу терпіти спеку й задуху. Коли працюю - тут лише я і тканина.

Упродовж багатьох років займатися улюбленою справою мисткиня могла лише вночі. Удень ходила на роботу, щоби прогодувати себе. Доля посміхнулася у 2000-му, коли один з її витворів придбав американський колекціонер. А вже за 10 років жінку почали регулярно запрошувати на різноманітні виставки.

Нго Кієу Нган, поціновувачка:

Я просто вражена. Тут є чимало пейзажів, які нагадують мені моє рідне містечко - пробуджують теплі спогади й почуття.

Нині картини в'єтнамської художниці коштують від однієї до 5-ти тисяч доларів.