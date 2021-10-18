Кримінальна група викрала 16 американців та канадця [ Редактировать ]
На Гаїті викрали 16 американців і одного канадця.
Це були християнські місіонери разом з родинами. Вони прямували автобусом до аеропорту.
Серед зниклих - жінки й діти.
За даними Нью-Йорк Таймс, до викрадення причетна одна з банд, які орудують на Гаїті.
Після вбивства президента Жовенеля Моїза улітку, кримінальні групи контролюють половину столиці Порт-о-Пренс.
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Серед зниклих - жінки й діти. За даними Нью-Йорк Таймс, до викрадення причетна одна з банд, які орудують на Гаїті.
Погрожуючи зброєю, вони силою змусили жертву сісти в автівку і вивезли за місто.
Погрожуючи зброєю, вони силою змусили жертву сісти в автівку і вивезли за місто.
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