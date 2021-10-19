COVID-19 в Україні: зростає кількість смертей від ковіду [ Редактировать ]
В Україні зростає кількість смертей від ковіду. Попередньої доби померли 538 громадян. Це найбільший показник від початку пандемії. 15 з половиною тисяч людей інфікувалися. Ушпиталили - майже три тисячі хворих.
Щепили проти коронавірусу за останню добу 193 тисячі людей, більшість - першою дозою. Повністю вакцинованих - шість з половиною мільйонів громадян.
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На межі "червоної зони" карантину нині - Житомирська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька та Харківська області - зазначили у МОЗі.
Найбільше інфікувань - на Харківщині, Дніпропетровщині та Одещині. Добовий показник у більш як тисячу - також перевищений на Львівщині та Житомирщині.