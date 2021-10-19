В Україні зростає кількість смертей від ковіду. Попередньої доби померли 538 громадян. Це найбільший показник від початку пандемії. 15 з половиною тисяч людей інфікувалися. Ушпиталили - майже три тисячі хворих.

Щепили проти коронавірусу за останню добу 193 тисячі людей, більшість - першою дозою. Повністю вакцинованих - шість з половиною мільйонів громадян.