В Запорожье 12-летняя девочка 11 минут реанимировала маму, у которой остановилось сердце. Об этом сообщают в Областном центре экстренной медицинской помощи и медицины.

16 октября по номеру "103" позвонила девочка 12 лет. Она рассказала, что ее 35-летняя мать потеряла сознание и не дышит.

Диспетчер направила на место происшествия ближайшую бригаду и начала предоставлять рекомендации относительно постдиспетчерской поддержки и проведения реанимационных мероприятий. Она около 11 минут оставалась на связи и помогала ребенку.

Сразу начатые подростком реанимационные мероприятия под контролем диспетчера оперативно-диспетчерского управления, позволили бригаде продолжить реанимационные мероприятия и получить положительный результат.

Женщину в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

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