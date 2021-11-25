27 мігрантів загинули у водах Ла-Маншу. Люди намагалися добратися до Великої Британії на надувному човні. Наразі це найсмертельніший випадок у протоці за останні 10 років. Як сталося, що біженців не змогли врятувати і що зміниться після трагедії - розповість наша британська кореспондентка Світлана Чернецька.

Французьке узбережжя, поблизу Кале. Від світанку звідси один за одним відбувають човни, перевантажені біженцями. Їх навіть не зупиняє учорашня трагедія, коли за таких самих умов загинули 27 людей, з якими вони ще нещодавно ділили намети. Тіла в рятувальних жилетах на воді помітив рибалка. Він і викликав берегову охорону.

Чарльз Девос, волонтер французької рятувальної організації:

Ми патрулювали неподалік і виловили шість тіл, які віднесло течією. Зокрема, я дістав вагітну жінку і підлітка вісімнадцяти-двадцяти років. Потім ми проминули човен, який взагалі здувся. А щодо порятунку решти, то, на жаль, було очевидно, що ця битва програна.

Загинули 17 чоловіків, семеро жінок і троє дітей. Двом дивом вдалося вижити. Вони в критичному стані з переохолодженням у французькій лікарні. Досі невідомо, що спричинило трагедію. Було це перевантаження човна, сильна течія чи, можливо, удар корабля, що проходив поруч.

Кевін Фостер, представник міністра внутрішніх справ Великої Британії з питань міграції:

Прикро, що люди, які організували цю подорож, розглядали цих 27 мігрантів лише як можливість заробити. Це безжальні злочинці, які відправляють людей на смерть у небезпечні води на невідповідних човнах без необхідного рятувального спорядження.

Французька поліція затримала п'ятьох людей біля кордону з Бельгією. Їх вважають причетними до організації цього рейсу. За місце в переповненому човні біженці платять приблизно три тисячі фунтів, це понад 100 тисяч гривень. У середньому за день до англійського берега відбувають 25 човнів. Це попри всі спроби берегової охорони та поліції зупинити нелегальні перевезення.

Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії:

На жаль, це свідчить, що зусилля наших французьких друзів на пляжах марні. Як ви знаєте, ми доплачуємо 54 мільйони фунтів для збільшення патрулів та посилення технічної підтримки. Наша пропозиція - докладати ще більше зусиль на узбережжі, бо саме пляжі стають відправними точками для цих човнів.

Франція відзвітувала, що від початку року вже заарештувала понад півтори тисячі контрабандистів. Утім, кількість мігрантів, які спробували дістатися Британії, сягнула рекордних сорока семи тисяч. Восени потік мігрантів завжди зменшується. Надто сильні вітри над Ла-Маншем, надто неспокійне і холодне море. Але цього року ніщо не зупиняє біженців на шляху до заповітного англійського узбережжя.