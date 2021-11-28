В Україні зростуть пенсії та соціальні виплати [ Редактировать ]
Пенсіонерам - приготуватися. З першого грудня в Україні зростуть пенсії та соціальні виплати.
Мінімальна пенсія підвищиться... на 80 гривень - до 1934 гривень. Не набагато більше докинуть і тим, хто має повний страховий стаж і старший за 65. Не забули в уряді й про безробітних жінок, які збираються в декрет. З грудня їхні виплати зростуть на 114 гривень. А мінімальна допомога становитиме 2749 гривень.
А от власникам ВІП-пенсій пощастить. Їм докинуть по... 800 гривень. Також у Кабміні планують підняти мінімальну зарплату, прожитковий мінімум і доплати для учасників бойових дій, інвалідів війни й людей, які мають особливі заслуги перед державою.
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