Пенсіонерам - приготуватися. З першого грудня в Україні зростуть пенсії та соціальні виплати.

Мінімальна пенсія підвищиться... на 80 гривень - до 1934 гривень. Не набагато більше докинуть і тим, хто має повний страховий стаж і старший за 65. Не забули в уряді й про безробітних жінок, які збираються в декрет. З грудня їхні виплати зростуть на 114 гривень. А мінімальна допомога становитиме 2749 гривень.

А от власникам ВІП-пенсій пощастить. Їм докинуть по... 800 гривень. Також у Кабміні планують підняти мінімальну зарплату, прожитковий мінімум і доплати для учасників бойових дій, інвалідів війни й людей, які мають особливі заслуги перед державою.