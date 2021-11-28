Привид державного перевороту блукав цього тижня Україною. З подачі першої особи держави. Цієї п'ятниці Володимир Зеленський доволі неочікувано влаштував пресмарафон до екватора свого президентства. Та вочевидь, ця ідея була таким собі експромтом - бо організовували захід, що називається "з коліс". Тривало спілкування – п'ять годин. Було дуже емоційно. В результаті: пресконференцію зараз розбирають на цитати - і критики президента, і його прихильники. Звісно, оцінюючи - полярно протилежно. В медійному пулі на марафоні - був мій колега Олександр Васильченко. Тож далі - його враження.

Олександр Васильченко, кореспондент:

Про те, що у п'ятницю я їду на пресмарафон президента, я дізнався у четвер - ввечері. Зрештою, як і решта моїх колег. Зустріч Володимира Зеленського із журналістами - стала несподіванкою. Її організовували - швидко, навіть із місцем проведення визначилися не одразу. Та зрештою вирішили: все буде тут - у приміщенні коворкінгу на Арсенальній. Почнеться все - опівдні. Акредитовані - 30 медіа. Ті хто, не потрапив у пул - влаштували мітинг:

Акредитованим журналістам - показали папірці, на яких зазначено, хто в якій групі. Бо запускатимуть до президента - по 5-6 медіа разом. Я - опинився в останньому сеті. Доки чекав своєї черги - перетворився на глядача.

Перша група колег - і перше цілком очікуване запитання. Скандал, який вирує в інфопросторі вже третій тиждень - хто зірвав операцію із "вагнерівцями"? Чи справді її проводила українська розвідка, а голова офісу президента Андрій Єрмак - скасував? І чому Глава держави відмовився посадити літак турецьких авіаліній?

Володимир Зеленський, президент України:

Я вважаю, що це не наша операція, це була моя відповідь. Вона не продумана детально. Я готовий акцентувати будь-яку операцію, навіть цю. Якщо будуть детально прораховані речі і якщо не постраждають люди. Ердоган никогда бы нам этого не простил. Я с ним обговариваю такие вещи за закрытыми дверьми, он нам так помогает, я бы никогда на въехал в эту стену.

Далі - більше. Володимир Зеленський заявляє: має докази того, що в країні найближчим часом мали влаштувати... державний переворот.

Володимир Зеленський, президент України:

У мене є інформація, що першого числа у нашій державі буде державний переворот. Мені здається, це цікава інформація. У нас є кілька агентурної інформації, у нас є навіть звукова інформація для представників України, скажімо так, із представниками Росії обговорюють участь Ріната Ахметова у державному перевороті в Україні, що буде залучено мільярд доларів.

І за кілька годин Рінат Ахметов - реагує на слова президента. Спростовує у своїй заяві інформацію про держпереворот і наголошує, що це брехня. Підкреслює, що його позиція - це незалежна й цілісна Україна.

А очільник США Байден висловив занепокоєння через повідомлення про ймовірність перевороту в Україні. Не забарилися з відповіддю і в Кремлі. Прессекретар Путіна, Пєсков заявив - "Росія такого не робить".

І, власне, щодо Федерації! Резонансні чутки про повномасштабне вторгнення в Україну точаться останні два місяці. Та чи можливий такий розвиток подій? Зеленський запевняє: ми готові - до будь-яких викликів.

Володимир Зеленський, президент України:

Ми маємо бути готові, але найголовніше - у нас виклики не тільки з боку РФ, а й великі виклики внутрішні. Ми повністю контролюємо наші кордони й повністю готові до будь-якої ескалації... Ми маємо розраховувати на себе, на свою армію, армія у нас потужна.

Далі - спілкування відбувалося нон-стоп. Група журналістів змінювала іншу. Більшість запитань-відповідей - доволі традиційні. Реанімація Нормандського формату - поки що у підвішеному стані. Обмін полоненими - на паузі. А силою звільнити Донбас - наразі неможливо. Бо ціна, за словами Зеленського, буде зависока.

Щодо політикуму й політики, то Глава держави екватором свого президентства - задоволений. Хоча й визнає, певні кадрові помилки були. Парламент - поки що не розпускатиме.

Та я хотів поцікавитися у гаранта ще й про соціальний блок. І ось нарешті - дійшла моя черга поставити запитання. Про тарифи й МВФ.

Володимир Зеленський, президент України:

Багаторівнева, складна йде війна і в цій війні ми захищаємо державу. МВФ, вони розуміють, що ми робимо, вони розуміють, так вони за ринок, ми теж. Вони повинні розуміти, якщо буде питання виживання чи питання виконання всього, безумовно, я оберу питання виживання людей.

Про соціалку Зеленський говорив узагалі - небагато. Та й питали його більше - про політику. Сам пресмарафон - видався емоційним. Часто у відповідях очільник країни обурювався, іронізував і жартував.

Вам нічого не потрібно одразу по вашому щелчку диктувати. Офіс президента, в нас багато роботи.

Я вас не обвиняю, но вы служите.

Ви цю інформацію отримали й виложили. Це правда? Скажіть правду один раз. Можно?

Захід загалом тривав понад п'ять із половиною годин. І кожен - почув, що хотів. Критики президента в його емоційності побачили - невпевненість, прихильники - щирість. Зрештою, як і у відповідях.