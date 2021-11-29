Перевіряли в пасажирів та відвідувачів ковід-сертифікати та ПЛР-тести.

У столиці проводять антиковідні рейди. Поліцейські пішли у громадський транспорт і торговельні центри. Перевіряли в пасажирів та відвідувачів ковід-сертифікати та ПЛР-тести. Бо Київ уже майже місяць у червоній зоні, а правил карантину дотримуються не всі. Результати полювання на порушників бачив Василь Богайчик.

Столичний автовокзал. Звідси вирушають автобуси в усі регіони країни. Завдання поліції сьогодні - вибірково перевіряти водіїв і пасажирів на дотримання карантинних правил перевезень. Усі повинні мати сертифікат про щеплення.

Василь Богайчик, кореспондент:

Відмазка "а я не знав, що треба сертифікат" вже не працює. Перед поїздкою перевізники мусять назвати пасажирам усі документи, які ті мають взяти з собою в дорогу.

Кьюар коди на документах зчитуватимуть за допомогою ось цього планшету.

От іде сканування. Зелений – дійсний. Прізвище, ім'я, по батькові. Дві вакцинації.

Першим зупиняють рейс на Херсон. Водій ще не встиг виїхати за шлагбаум, як мусить відчинити двері.

Автобус ледь заповнений на половину. Тож поліцейські просканували усіх. Пасажири не сперечалися.

Марія, пасажирка автобусу:

Повинні люди захищатися ж. Щоб не було ніяких хвороб далі.

Щоправда, не всі подорожні на рейд правоохоронців відреагували з розумінням.

Петро, пасажир міжміського рейсу:

На посадке нам кажуть, шо поліція наш автобус не випускає. Через то, шо ви тут стоїте. От там підійшов диспетчер і так сказав.

Якщо сертифікату про вакцинацію, або свіжого негативного ПЛР тесту немає, доведеться заплатити штраф від 17-ти до 34-х тисяч гривень.

Олексій Харитонов, патрульний:

Порушень не було виявлено. У всіх пасажирів були сертифікати або негативні ПЛР-тести.

Далі поліцейські вирушають в один із торговельних центрів столиці. На вході нам одразу міряють температуру.

Правоохоронці разом з муніципальною вартою та Держпродспоживслужбою прямують до першої на шляху крамниці. Заходять в ювелірну.

Здійснюєм перевірку закладів на дотримання вимог карантину. Ми бачимо, що є антисептики у вас. Так я розумію? - Так - Масковий режим. Запас масок є у вас? - Так. - Звичайно є.

Порушень тут немає. Продавці промаркували соціальну дистанцію, мають достатній запас медичних масок і антисептиків.

-З приводу ваших сертифікатів про вакцинацію. Чи є у вас всі? Мають? Можете їх показати? Так, у вас все добре.

І так у кожному перевіреному закладі. Підприємці усі дисципліновані. Кажуть, вже мають досвід попередніх локдаунів, коли довелося сидіти вдома без копійки. Тому вакцинувалися і радять іншим. От якщо порушників серед підприємців правоохоронці знайдуть - тим доведеться викласти з бюджету від 34 тисяч до 170ти тисяч гривень.