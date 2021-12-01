Такі терези були доволі популярні в середині минулого сторіччя.

Пів тисячі різноманітних терезів. Таку величезну колекцію зібрав українець Петро Синегуб і створив справжній музей - у Броварах. Лариса Золотарюк бачила ваги, на яких давні єгиптяни зважували людські душі.

-Одни из интересных весов, которые есть в музее, это весы для яиц. Они были созданы для того, чтобы калибровать яйца. И продавать их по разной стоимости.

Такі терези були доволі популярні в середині минулого сторіччя. А ще тут є різні види аптечних, кухарських, поштових, безміни (або ж кантари) курляндського та римського типів. Тут можна побачити ваги системи Беранже та чималу колецію гир.

-Один из вариантов весов почтовых, которые были созданы тоже в Европе. Они калибровали письма. Маленькое, среднее, большое. Было ограничение для почты, что выше определенного веса письма нельзя было отправлять. Вот, например, мы берем самый большой и мы видим - что да это письмо большое. Его можно отправлять по стоимости выше средней.

Найскладніше,- розповідає Петро, знайти терези, яким кількасот років. Оскільки металеві вироби з часом іржавіють і руйнуються. У його колекції такі є. Але в експозиції вони не представлені.

Петро Синегуб, засновник Музею терезів:

Они должны хранится за зеркалом. Потому что каждый раз, когда их берешь в руки, они уменшают возможность своей жизни.

Вот эти весы - равноплечи. Это одни из первых, которые появились в мире, которые появились в Египте, как я говорил 1250 год до н.э. Вот примерно они были такие. На одну чашу весов ставили статуетку Богини правосудия Маат. А на другую сердце умершего. И если перевешивала статуетка, то душа отправлялась в рай.

Ідея музею з'явилась у Петра ще тоді, коли він жив у Донецьку. А почалося все з десяти експонатів із колекції його батька.

Петро Синегуб, засновник Музею терезів:

И вот с 2005 года постепенно постепенно мы увеличивали весы. Я покупал их в разных странах. Мы покупали их на акукционах. Очень много дарили весов.

До Броварів він переїхав 2014-го, після початку війни. Треба було знайти нове приміщення і перевезти туди всі експонати.

Петро Синегуб, засновник Музею терезів: