Папа Римський закликає не забувати про мігрантів [ Редактировать ]
Не забувати про мігрантів - закликав світ папа Римський Франциск. Напередодні понтифік вже вдруге відвідав табір біженців на грецькому острові Лесбос. Там нині перебувають близько сотні нелегалів. Папа розкритикував ідею будівництва стіни від мігрантів - сказав, що паркани та стіни не розв'язують проблем.
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