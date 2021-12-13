На північний захід Греції налетів потужний шторм [ Редактировать ]
А на північний захід Греції налетів потужний шторм. Негода забрала життя щонайменше однієї людини. У провінції Македонія рятувальники виявили тіло 55-річної жінки біля її автівки.
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