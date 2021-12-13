Нині - у день Андрія Первозванного в Україні вітають усіх Андріїв, Андріївних і Андрійовичів. Це свято вважають найбільш містичним. Бо вірять: якщо ворожити напередодні, то можна зазирнути у власне майбутнє. А ще - це єдиний день у році, коли молоді дозволено бешкетувати. Наші кореспонденти знайшли село на Прикарпатті, де давні традиції живуть донині.

Володимир Іванович ще влітку приварив хвіртку та браму, щоб здивувати на Андрія сільських бешкетників. Адже щороку у свято місцеві хлопці його хати не оминають:

Володимир, житель села Нижнів:

Цю хвіртку треба було шукати дуже і дуже довго, то просив хлопців принесіть ту хвіртку, я дам гарний могорич і хлопці слухали, приносили.

Та в парубків чимало інших варіантів для пустощів. Можуть винести туалет на дорогу, забарикадувати знадвору двері чи замастити вікна яйцями. Адже це єдиний день, коли можна не лише побешкетувати:

Василь, житель села Нижнів:

Тим самим показуємо газдам і дівчині - є зацікавлені в ній хлопці... Треба готуватися, що прийдуть свататися. Зараз підросли дуже файні дівки у нас в селі. І зберемо банду бахурів.

Пані Параска та Анна - розміняли вже восьмий десяток… Але й нині з усмішкою згадують, як то було, коли вони дівували.

Параска, жителька села Нижнів:

Та ти була дівка огого - перемоти робили, як я йшла рано по воду, то чуть си голову не вломила переступала.

Анна, жителька села Нижнів:

А ви так ворожили? - Ворожила? - І справдилось щось? - Це брехня капеляка, але хай буде.

Традиції ворожіння збереглися в Нижневі й донині. Тільки-но сутеніє - неодружені дівчата й парубки сходяться до когось у хату на Андріївські вечорниці.

...а ти її скажеш, моя наймиліша, Що була в вишневім саду. Квіточки збирала і пісню співала...

Ворожать собі й хлопці... на пампушках. Та не простих, а із сюрпризом - з гірчицею, повидлом, перцем, салом, і навіть зі шматком дерев'яної скалки. Кожна начинка - вказує за характер судженої.

То що таке в цей пампушок можна зуби поламати… - Ой в тебе буде така газдині така строга... - Буде бити? - Буде бити. О тако буде тримати.

Жанна Дутчак, кореспондентка:

Ну що ж вечорниці закінчилися - надворі вже ніч. І хлопці йдуть у село робити збитки. А ми за ними.

А ось і перша жертва - залізні ворота.

Приварили. Треба було брати лома, не додумалися.

Ніч довга, - кажуть хлопці. Наробити шкоди - ще встигнуть. І хоча в Андріїв день - їм усе пробачать, вирішили далі йти вже без камери...