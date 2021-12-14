А от винуватцю іншої аварії, у Луцьку - сьогодні обирають запобіжний захід. Нагадаю, у неділю, неповнолітній хлопець узяв ключі від машини вітчима - і поїхав із друзями ганяти вулицями міста. Копи спробували зупинити автівку, але водій додав газу і влетів у натовп. Лише дивом ніхто не загинув. Сьогодні суд вирішував долю 16-річного хлопця. Мої колеги знають більше подробиць.

Луцький міськрайонний суд. На лаві підсудних - 16-річний хлопець, який збив людей на пішохідному переході. Йому саме обирають запобіжний захід. Дві доби підліток провів у ізоляторі. До судової зали його привезли в кайданках. Прокурор просить - цілодобовий домашній арешт.

Олена Бондар, прокурор відділу захисту інтересів дітей та протидії насильству Волинської обласної прокуратури:

Зважаючи на те, що особа підозрюваного, він є неповнолітній, позитивно характеризується за місцем навчання і проживання. Раніше до кримінальної відповідальності не притягався. Підстав для обрання йому найважчого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на разі не має.

Хлопця звати Дмитро. Він із мамою та вітчимом живе в одному зі спальних районів Луцька. Сусіди кажуть, ніколи не бачили, щоб підліток сам сідав за кермо.

Володимир, сусід підозрюваного Дмитра Рудюка:

Я був приголомшений, що там столько збили людей. Ні, не брав, не бачив я. Вона стояла довго, бо батько за границею трошки працював, а вона стояла. А я не знаю, він права має, чи не має і вміє він водити, чи не вміє.

Дмитро та його друзі, які були з ним у машині, навчаються в місцевому училищі на першому курсі. Викладачі кажуть, хлопці хороші.

Світлана Максимчук, майстер виробничого навчання Луцького вищого професійного училища:

Не пропускав заняття без поважних причин, не запізнювався. Ну інколи були дрібні порушення дисципліни. Там на уроці телефона вийме і так далі. Ну як звичайний хлопець. Всі доручення мої, як майстра групи, виконував, не суперечив мені. Я дуже в шоку від того, що сталося, тому що це учні, ну якби вам сказати, ну середні, ну не ідеали, ну і не самі гірші.

Та повернемося до зали суду. Що було одразу після аварії і як затримували - Дмитро не пам'ятає.

Дмитро Рудюк, підозрюваний:

Я цього точно не помню. Я пам'ятаю, що тільки вже лежав біля машини й мене хтось ногами бив. - Били Вас? - В мене синяки не від ДТП.

З журналістами хлопець спілкуватися відмовився. Натомість його мати каже, із сином після арешту поговорити не дозволили.

Анна Ільчук, мати підозрюваного Дмитра Рудюка:

Я дитину не виховувала так, щоб вчинити таке страшне горе. Ми ходили до потерпілої, ми цікавимося її здоров'ям. Ми телефонуємо племінниці Руслані. Ми намагаємося всім допомогти, всім, не задля того, щоб йому зменшити строк, ні. Повірте. Я не наймаю йому адвокатів. Він буде мати те, що він заслужив. Він відсидить, він вийде. А мені, як мамі, як людині, як жінці, мені з цим треба буде жити все життя. Я не хотіла, я сама не знаю на якому світі.

На суд прийшла одна з потерпілих. Вікторія каже - хотіла подивитися в очі тому, хто на неї наїхав. У неї травма ноги.

Вікторія Аніщук, потерпіла:

Я дуже хочу, щоб особа, бачу він навіть на мене дивиться, напевно трошки згадує. Дуже хочу, щоб ця особа відповіла за свої діяння.

Суд тривав майже дві години. Запобіжний захід - два місяці цілодобового домашнього арешту з правом відвідувати навчання. Загалом же хлопцеві загрожує до восьми років за ґратами.

Найважчі жертви цієї ДТП - 39-річна жінка та її п'ятирічний син. Вони зараз у лікарні. Медики запевняють - роблять усе можливе, але пацієнтка досі не опритомніла. Містяни збирають кошти на її лікування.