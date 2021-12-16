Сполучені Штати оговтуються від іншого природного лиха - серії смерчів, які зачепили відразу кілька штатів. Кількість загиблих збільшується, як і число зниклих безвісти. А людей, які втратили дах над головою - складно порахувати, бо з мапи зникли цілі міста. Як країна переживає одне з найскладніших випробувань у своїх новій історії - далі в сюжеті.

У невеликому будинку Рейни Гуерри Перес у Мейфілді тісно, мов у рукавичці. Під одним дахом живе п'ять сімей, загалом - 26 людей. До руйнівних торнадо, які майже повністю стерли з лиця землі Мейфілд, ці родини не знали одне одного. Смерчі дивом оминули будинок Рейни. Тож жінка прихистила жителів свого міста, які за одну мить стали безхатьками.

Рейна Гуерра Перес, жителька Мейфілда:

Наш будинок трусився, ми чули сильний тріск та гуркіт - падали сусідні хати. Усе сталося за секунду. Ніколи такого не бачила. Було боляче дивитися на домівки наших сусідів і друзів.

Дім Рейни перетворився на мікроштаб кризової допомоги. Удень дорослі пособляють розбирати завали сусідніх будинків, приносять їжу та медикаменти тим, хто сам не може сходити в пункт підтримки.

Рейна Гуерра Перес, жителька Мейфілда:

Ми в порядку. Бракує лише того, що й іншим - води, електрики й газу. Ми готуємо на задньому дворі - на повалених деревах, і намагаємося якомога довше зберігати їжу теплою.

Ось такий вигляд із неба мав грозовий фронт, який приніс торнадо в Кентуккі та сусідні штати. Ці кадри зняли пілоти приватного літака, який опинився неподалік у той час. Щонайменше п'ять містечок зруйновані майже повністю. Понад 300 людей із Кентуккі, Арканзасу та Теннессі живуть у тимчасових притулках, які підготував Червоний хрест. Ще частину постраждалих розмістили в мобільних прихистках у парках. На місці катастрофи тривають пошукові роботи.

Енді Бешер, губернатор штату Кентуккі:

Хороша новина в тому, що від учора кількість загиблих не зросла. На сьогодні в Кентуккі - 74 жертви. З них дванадцятеро - діти. Це близько сотні людей зникли безвісти.

За приблизними оцінками, збитки від стихії можуть сягати п'яти мільярдів доларів.