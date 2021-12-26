Ревізія професій в країні. І жодним чином про мобілізацію та призов не йдеться. Таке роз'яснення наказу про взяття жінок на облік до військкоматів дали в Збройних силах України.

Головнокомандувач Валерій Залужний зазначив, що в такий спосіб хотіли дізнатися, ким працюють українки і чи допоможе їхній фах у разі оборони держави. І таких у переліку визначили із сотню.

Це ветеринари, бібліотекарі, журналісти, менеджери. До військових лав нікого не кличуть. Але за бажання, кажуть в ЗСУ, жінки можуть приходити на вишкіл.