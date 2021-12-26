Українок не зобов'язуватимуть до військової служби [ Редактировать ]
Ревізія професій в країні. І жодним чином про мобілізацію та призов не йдеться. Таке роз'яснення наказу про взяття жінок на облік до військкоматів дали в Збройних силах України.
Головнокомандувач Валерій Залужний зазначив, що в такий спосіб хотіли дізнатися, ким працюють українки і чи допоможе їхній фах у разі оборони держави. І таких у переліку визначили із сотню.
Це ветеринари, бібліотекарі, журналісти, менеджери. До військових лав нікого не кличуть. Але за бажання, кажуть в ЗСУ, жінки можуть приходити на вишкіл.
по теме
Ворог сьогодні п'ять разів відкривав вогонь по позиціям українських військових. Один боєць отримав тяжке поранення. Більше про день на фронті розкаже наш військовий кореспондент Ігор Левенок.
Там хочуть дещо скоротити перелік професій, представниці яких повинні ставати на військовий облік. А ще пояснюють: облік - це не мобілізація.
Головнокомандувач Збройних Сил Валерій Залужний одразу заявив: українські армійці чітко дотримуються домовленостей. Адже досягнути бодай перемир'я на фронті - це однозначний пріоритет. Однак та сторона все одно сьогодні відкривала вогонь.
У ньому - фінансисти, психологи, соціологи, журналісти, перекладачі, медики, науковці, ветеринари, працівниці залізниці, видавництв, готелів … Загалом понад сотня спеціальностей.
Стабільно напружена ситуація й на передовій. Сьогодні знову поранили українського бійця. Де зараз на фронті найгарячіше?