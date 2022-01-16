На Японію насувається цунамі [ Редактировать ]
Цунамі насувається на Японію. Влада наказала евакуюватися понад двомстам тисячам жителів прибережних територій. Високі хвилі утворилися через виверження підводного вулкана в королівстві Тонга. Наразі велика вода вже вирує неподалік Японії. Подекуди хвилі сягають трьох метрів у висоту. Унаслідок стихії уже постраждали близько 20 суден у портах префектур Токусіма та Коті на заході країни. Через масову евакуацію декілька регіонів паралізували затори.
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