Джо Байден прокоментував можливість вторгнення Росії в Україну [ Редактировать ]
Путін може знову вторгнутися в Україну, але він не хоче повномасштабної війни. Таке заявив президент США Джо Байден під час прес-конференції до першої річниці своєї інавґурації.
На його думку, очільник Кремля має "щось зробити", бо досі не може змиритися з розпадом Радянського Союзу, який вважає найбільшою трагедією в історії Росії. І в такий спосіб намагається знайти своє місце в цьому світі між Китаєм і Заходом.
Джо Байден, президент США:
Я вважаю, що Путін не хоче повномасштабної війни, це по-перше. По-друге, чи вважаю я, що Путін хоче перевірити реакцію Заходу, США і НАТО на можливу агресію? Так, думаю, він перевірятиме нашу готовність. Але я знаю, що він заплатить велику й серйозну ціну, якщо він не змінить своїх намірів уже тепер. І я думаю, він усе життя шкодуватиме про таке рішення.
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