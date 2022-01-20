Путін може знову вторгнутися в Україну, але він не хоче повномасштабної війни. Таке заявив президент США Джо Байден під час прес-конференції до першої річниці своєї інавґурації.

На його думку, очільник Кремля має "щось зробити", бо досі не може змиритися з розпадом Радянського Союзу, який вважає найбільшою трагедією в історії Росії. І в такий спосіб намагається знайти своє місце в цьому світі між Китаєм і Заходом.

Джо Байден, президент США: