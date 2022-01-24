Папа Римський закликав світ провести день молитви за Україну [ Редактировать ]
Папа Римський закликав світ провести день молитви за Україну. Він має відбутися у середу, 26 січня. Під час недільної проповіді понтифік висловив стурбованість щодо зростання в Україні напруги, яка загрожує миру. І запросив усіх до політичних переговорів, які б - цитую: "були зосереджені на "людському братерстві, а не на партійних інтересах".
Папа Римський, Франциск:
Ті, хто переслідує свої інтереси, завдаючи шкоди іншим, зневажають своє людське покликання, бо всі ми створені, як брати. Через це, а також, враховуючи нинішню напруженість, я пропоную наступну середу, 26 січня, зробити днем молитви за мир.
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