Папа Римський закликав світ провести день молитви за Україну. Він має відбутися у середу, 26 січня. Під час недільної проповіді понтифік висловив стурбованість щодо зростання в Україні напруги, яка загрожує миру. І запросив усіх до політичних переговорів, які б - цитую: "були зосереджені на "людському братерстві, а не на партійних інтересах".

Папа Римський, Франциск: