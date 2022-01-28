Другу добу в реанімації рятують поранених у вчорашній стрілянині.

Стан поранених стабільний. Медикам Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова вдалося вирівняти життєві показники постраждалих у стрілянині на території заводу "Південмаш". Усі 4 пацієнти, які перебувають у медзакладі, втратили багато крові. Тому сьогодні в лікарні організували день донора.

Здати кров пораненим записалося понад сотню людей. Усі подробиці - далі.

Другу добу в реанімації рятують поранених у вчорашній стрілянині. Сьогодні їхньому життю вже нічого не загрожує. Медикам вдалося стабілізувати стан потерпілих. У найтяжчому стані лишається 22-річна військова Жанна.

Сергій Риженко, головний лікар Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова:

Вдалося видалити весь перебитий кишківник. Це товстий і тонкий, більше метра вилучили наші професори. Сьогодні ревізія і будемо виводити зовні. Робимо все можливе, щоб її стабілізувати. Гемоглобін вже 90 - це майже норма. Потім маємо зробити ще одну операцію, щоб стабілізувати хребець.

Унаслідок поранення дівчина втратила 4 літри крові. Інші постраждалі також мали велику крововтрату. Аби забезпечити потребу лікарні імені Мечнікова, там організували день донора. Від самого ранку в коридорах - натовп.

-60 кг, 21 год, не болели инфекционными заболеваниями? - Нет. Делали операции? Татуировки в ближайший год? -Нет. -Хорошо.

Здати кров для поранених прийшли й однокласники, і товариші по службі.

Володимир, військовослужбовець:

Гуварова знал, в нашей роте был, Жанну знаю. Она добрая, красивая девочка, никогда никого не обижала. Вообще ни зашо. Ребят просто …

На кілька годин зі служби відпросилися і військовослужбовці інших частин.

Дмитро Пухлов, військовослужбовець:

Мы из другой части вообще. Вчера такое произошло… и поэтому решили сдать кровь. Потому-что надо.

Лише за першу половину дня бажання здати кров виявили близько ста людей.

Василь Сердюк, донор:

Так как могу помочь, почему бы и нет. Нужно помогать, тем более, если есть возможность.

Наталія Гуристримба, завідувачка відділення заготівлі крові та її компонентів Дніпропетровського обласного банку крові:

Кровь имеет ограниченный срок годности. Пополнять запасы нужно постоянно. Кровь которую сегодня заготовим, она пойдет прежде всего для лечения этих раненых, которые вчера пострадали.

Із кожною хвилиною в коридорах черга здати кров більшала. За словами медиків, сьогодні вони працюватимуть до останнього донора.