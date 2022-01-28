Стрілянина у Дніпрі: в лікарні імені Мечникова організували день донора [ Редактировать ]
Стан поранених стабільний. Медикам Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова вдалося вирівняти життєві показники постраждалих у стрілянині на території заводу "Південмаш". Усі 4 пацієнти, які перебувають у медзакладі, втратили багато крові. Тому сьогодні в лікарні організували день донора.
Здати кров пораненим записалося понад сотню людей. Усі подробиці - далі.
Другу добу в реанімації рятують поранених у вчорашній стрілянині. Сьогодні їхньому життю вже нічого не загрожує. Медикам вдалося стабілізувати стан потерпілих. У найтяжчому стані лишається 22-річна військова Жанна.
Сергій Риженко, головний лікар Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова:
Вдалося видалити весь перебитий кишківник. Це товстий і тонкий, більше метра вилучили наші професори. Сьогодні ревізія і будемо виводити зовні. Робимо все можливе, щоб її стабілізувати. Гемоглобін вже 90 - це майже норма. Потім маємо зробити ще одну операцію, щоб стабілізувати хребець.
Унаслідок поранення дівчина втратила 4 літри крові. Інші постраждалі також мали велику крововтрату. Аби забезпечити потребу лікарні імені Мечнікова, там організували день донора. Від самого ранку в коридорах - натовп.
-60 кг, 21 год, не болели инфекционными заболеваниями? - Нет. Делали операции? Татуировки в ближайший год? -Нет. -Хорошо.
Здати кров для поранених прийшли й однокласники, і товариші по службі.
Володимир, військовослужбовець:
Гуварова знал, в нашей роте был, Жанну знаю. Она добрая, красивая девочка, никогда никого не обижала. Вообще ни зашо. Ребят просто …
На кілька годин зі служби відпросилися і військовослужбовці інших частин.
Дмитро Пухлов, військовослужбовець:
Мы из другой части вообще. Вчера такое произошло… и поэтому решили сдать кровь. Потому-что надо.
Лише за першу половину дня бажання здати кров виявили близько ста людей.
Василь Сердюк, донор:
Так как могу помочь, почему бы и нет. Нужно помогать, тем более, если есть возможность.
Наталія Гуристримба, завідувачка відділення заготівлі крові та її компонентів Дніпропетровського обласного банку крові:
Кровь имеет ограниченный срок годности. Пополнять запасы нужно постоянно. Кровь которую сегодня заготовим, она пойдет прежде всего для лечения этих раненых, которые вчера пострадали.
Із кожною хвилиною в коридорах черга здати кров більшала. За словами медиків, сьогодні вони працюватимуть до останнього донора.
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