Полярники вирушать на станцію "Академік Вернадський" у березні

Україна готує нову 27-му експедицію на станцію "Академік Вернадський".

Серед зимового загону побільшає як полярників, так і полярниць. Загалом 14 учасників, - замість традиційних 12. У складі команди 9 науковців, по 3 на кожен напрям - геофізика, метеорологія, біологія.

Решта - відповідатимуть за функціонування станції: лікар, кухар, дизеліст, механік і системний адміністратор. Відбирали учасників у відкритому конкурсі ще влітку.

Полярники вирушать на станцію "Академік Вернадський" у березні та працюватимуть там понад рік.