Українська армія стала головною темою сьогоднішнього виступу президента перед Парламентом. Власне, відкриття сьомої сесії далі протокольних пунктів не пішло: депутати заспівали гімн, не назбирали голосів, щоб затвердити порядок денний, і зрештою пішли на двотижневий карантин. Але перед тим - вислухали главу держави, чия промова і стала джерелом головних новин із Парламенту сьогодні. Що ж говорив Зеленський та що саме сказав про армію - Яна Танчак розкаже докладніше.

Сьому сесію парламенту відкриває президент. Його промова - здебільшого про здобутки. Не забув подякувати за допомогу західним партнерам. Наприкінці - підписує указ про зміцнення обороноздатності держави та привабливість військової служби.

Згідно з документом, зокрема, збільшується не лише зарплатня військовослужбовцям, а й чисельність української армії.

Володимир Зеленський, президент України:

Збільшення грошового забезпечення усіх військових до рівня не нижче трьох мінімальних заробітних плат.

Перехід України до засад професійної армії, збільшення терміну дії контрактів, розробка концепції житлового забезпечення військовослужбовців, система кар'єрного росту офіцерів, а також збільшення протягом наступних трьох років чисельності Збройних сил на 100 тисяч осіб професійної армії.

Підвищену зарплатню військовослужбовці почнуть отримувати не раніше 2023 року. І лише ті, хто підпише довготерміновий контракт. З 2024 року скасують призов.

Сергій Рахманін, народний депутат, "Голос":

Можна пообіцяти все що завгодно. Ми з вами зараз вигадаємо 300 мільярдів на збройні сили, але від цього вони не з'являться. Для цього треба десь їх знайти, прописати бюджетну програму, проголосувати Верховною Радою.

Юрій Бойко, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Наши солдаты получают меньше полицейских и мы всегда выступали за то, чтобы людям, которые оторваны от семьи, находятся, рсикуют жизнью. Чтобы им платили нормальные деньги, а н просто использовали чистый патриотизм. Я надеюсь, что не обманут как медиков в этот раз, хотя, коненчо, веристя с трудом.

Ще минулого тижня нардепи обіцяли виділити майже три мільярди гривень на розвиток тероборони. Але законопроєкт, який схвалили напередодні на погоджувальній раді, так і не з'явився ані на порядку денному, ані в сесійній залі.

Євгенія Кравчук, народний депутат, "Слуга народу":

Якби були зараз 100 мільярдів гривень, які зараз вони є, і можна їх поділити, то звичайно, є на що витратити. Але як тільки будуть з'являтися надходження, тобто реальні гроші, не тільки які "солідарність" чи хтось собі намалював - реальні гроші, то вони будуть розподілятись.

У Верховній Раді президент оголосив про новий формат політичної співпраці у Європі - між Україною, Британією та Польщею.

Марія Іонова, народний депутат, "Європейська Солідарність":

Це точно потрібно для України, це точно потрібно для українських громадян. Тому що будь-який союз з цивілізованими демократичними, економічно стабільними країнами - це і досвід, і взаємодопомога.

Михайло Цимбалюк, народний депутат, "Батьківщина":

Ми бачимо, що Британія стає гарантом в Європі, переймаючи провідні позиції від Німеччини. І вона, як держава, вже зробила перші кроки, ми знаємо про угоди будівництва військових кораблів спільно з Україною. Ми бачимо, як Британія відправила вже декілька рейсів боєприпасів.

Вівторок - єдиний робочий день парламенту на цьому тижні. Нардепи навіть не назбирали голосів за затвердження порядку денного сесії. Тепер підуть на карантин. Зберуться за два тижні.