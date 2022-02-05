Збройні сили опублікували у "Твіттері" запальні танці бійця [ Редактировать ]
Ну, і на завершення про відео, яке буквально підірвало мережі. Збройні сили опублікували у "Твіттері" запальні танці бійця. Ролик уже став вірусним. За добу його подивилися понад сто тисяч разів! Подивіться і ви!
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