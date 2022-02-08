В Украине появится собственное производство AdBlue – специальной добавки для снижения выбросов NO (оксида азота) автомобилями, работающими на дизельных двигателях. Масштабный проект по производству AdBlue, объемом 10 тысяч тонн в год анонсировали на Черкасском "Азоте", входящему в группу предприятий азотного бизнеса Дмитрия Фирташа.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Group DF.

В релизе подчеркивают, что объем производства – 10 тысяч тонн в год, а также низкая себестоимость продукции украинского AdBlue позволит вытеснить польских и латвийских производителей с украинского рынка.

На данный момент на Черкасском "Азоте" завершены подготовительные работы для установки, монтажа и отладки оборудования. Ведутся переговоры с Ассоциацией автомобильной промышленности Германии (VDA) о проведении аудита и дальнейшей выдаче лицензии на использование бренда AdBlue. Объем инвестиций будет оглашен после запуска проекта и будет включать все необходимые сертификационные процедуры.

"Мы заходим на растущий, маржинальный, но очень конкурентный рынок. Завершение всех подготовительных работ для запуска проекта ожидается в первой половине 2022 года. Мы нацелены на производство качественного реагента строго в соответствии с международными стандартами. Ведутся переговоры с Ассоциацией автомобильной промышленности Германии (VDA), разработавшей данную технологию, о проведении аудита и выдаче лицензии на использование бренда Ad Blue. По мере увеличения сбыта мы будем увеличивать объем производства", – говорит Председатель правления Черкасского "Азота" Виталий Скляров. По его словам, сбыт данной продукции планируется как на внутреннем, так и на внешних рынках.

По оценкам Group DF (холдинг, управляющий ключевыми активам Дмитрия Фирташа – прим. авт) объем рынка AdBlue и его аналогов в Украине составляет порядка 35 – 45 тыс. тонн в год, при этом сегодня более 60% украинского рынка занимает импорт.

"Новый проект украинских химиков обеспечит постепенное импортозамещение в сегменте автомобильных присадок. Украинским автомобилистам не придется платить за польские и литовские автомобильные присадки. Отечественный производитель предложит сертифицированный по европейским стандартам товар. Причем по лучшей цене – потому что у нас AdBlue производится из собственного сырья, из карбамида", – комментирует Олег Арестархов директор по корпоративным коммуникациям Group DF.

Черкасский "Азот" входит в азотный холдинг Ostchem, являющийся производителем №1 минеральных удобрений в Украине. Основными потребителями реагента, производимого на заводе, станут собственники сельскохозяйственного транспорта и спецтехники, а также грузовых и легковых авто.

"Перед Украиной стоит глобальная задача снижения выбросов от автотранспорта. Пока на наших дорогах еще ездят дизельные автомобили, мы должны позаботиться об уменьшении их влияния на экологию и защитить окружающую среду от вредных выбросов", – подчеркивает Виталий Скляров.

AdBlue (другие названия DEF, Diesel Exhaust Fluid, AUS32) – это 32,5% водный раствор карбамида, выпускаемый под брендом VDA. Основными потребителями реагента являются автомобили, спец- и сельскохозяйственная техника. С помощью специального оборудования, встроенного внутри дизельных автомобилей, реагент впрыскивают в выхлопную систему для того, чтобы сократить выбросы вредных веществ в атмосферу. Оснащение автомобильных выхлопных систем экологическим специальным оборудованием, в котором используются присадки для уменьшения выхлопов предусмотрено стандартам Евро-5 и Евро-6, регулирующие нормы выбросов. В грузовые и легковые автомобили реагент, как правило, доливают во время планового ТО. Автомобили, использующие AdBlue, оснащены электронной системой, не позволяющей работать без этой жидкости, что делает невозможным обход норм выбросов.

Производство AdBlue в мире стандартизировано ассоциацией автомобильной промышленности (VDA), которая разработала эту технологию и выдает производителям лицензии на производство реагента.

В конце прошлого года Ассоциация заявила о нехватке AdBlue в мире из-за резкого роста цен на газ