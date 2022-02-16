З 8 до 10 години відбудеться всеукраїнський телемарафон.

Сьогодні в Україні День єднання. Його запровадив президент Володимир Зеленський.

У низці ЗМІ була інформація, що 16 лютого можливий напад Росії на Україну. Глава держави наголосив, що цей день потрібно зробити Днем єднання українців.

Сьогодні з 8 до 10 години відбудеться всеукраїнський телемарафон - всі телеканали України мовитимуть спільно. Ми теж доєднаємося до заходу. Тож обов'язково вмикайте "Інтер" о 8 ранку.