В Україні відзначають День єдності [ Редактировать ]
Сьогодні в Україні День єднання. Його запровадив президент Володимир Зеленський.
У низці ЗМІ була інформація, що 16 лютого можливий напад Росії на Україну. Глава держави наголосив, що цей день потрібно зробити Днем єднання українців.
Сьогодні з 8 до 10 години відбудеться всеукраїнський телемарафон - всі телеканали України мовитимуть спільно. Ми теж доєднаємося до заходу. Тож обов'язково вмикайте "Інтер" о 8 ранку.
по теме
Усе через загрозу вторгнення РФ в Україну.
З протитанкового ракетного комплексу ворог вдарив у бік Катеринівки.
Ідеться про засоби, які можуть допомогти в разі масштабних надзвичайних ситуацій та загрози мирному населенню.
Таке заявив президент Володимир Зеленський під час звернення до народу. 16 лютого глава держави запровадив у країні День єднання.
Молоді вмотивовані хлопці, та в кожного за плечима не одна ротація на фронті. Нині десантники утримують ділянку фронту під Горлівкою.