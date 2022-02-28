ВСУ взорвали колонну врага под Макаровым [ Редактировать ]
ВСУ взорвали колонну врага под Макаровым. Житомирское направление. Оккупантам не дают взять столицу в кольцо. Информация от Генштаба, сообщает журналист Андрей Цаплиенко.
по теме
В Киевской области между селами Жуковцы и Триполье Обуховского района упал военный самолет ВСУ. На борту находились 14 человек. После падения машина вспыхнула, погибли 5 человек
Россия может вторгнуться в Украину 16 февраля. Об этом заявил президент США Джо Байден во время видеоконференции с лидерами стран ЕС и НАТО, сообщили издание Politico со ссылкой на источники
По состоянию на утро понедельника, 28 февраля, Сухопутные войска ВС в Украине заявили о том, что Киев выстоял ночь
Я призываю президентов Украины и Российской Федерации начать переговоры о мире - с мыслью о судьбах простых украинцев, русских, греков, татар, евреев и представителей других народов. Братоубийственная война должна завершиться! Вечная память погибшим!
ВСУ и тероборона успешно отбили атаку. Жителей просят не покидать укрытия и помогать друг другу.