Сейчас на западе от Киева идут жестокие бои. Российские войска пытаются выйти на Житомирскую трассу, прорываясь от Бородянки к Макарову. Об этом в эфире украинского телевидения заявил глава Киевской облгосадминистрации Алексей Кулеба.

Сейчас идут бои на направлении "Бородянка - Бузовая" под Киевом. Кулеба отметил, что в Киевской области два проблемных направления:

Это направление Житомирской трассы. Буча, Гостомель, Ворзель, Бородянка. Второе - Дымер, Иванков и Полесье.

По его словам, ситуация сложная с точки зрения гуманитарной помощи - нужно доставлять еду, медикаменты.