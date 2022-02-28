На западе от Киева идут жестокие бои [ Редактировать ]
Сейчас на западе от Киева идут жестокие бои. Российские войска пытаются выйти на Житомирскую трассу, прорываясь от Бородянки к Макарову. Об этом в эфире украинского телевидения заявил глава Киевской облгосадминистрации Алексей Кулеба.
Сейчас идут бои на направлении "Бородянка - Бузовая" под Киевом. Кулеба отметил, что в Киевской области два проблемных направления:
Это направление Житомирской трассы. Буча, Гостомель, Ворзель, Бородянка. Второе - Дымер, Иванков и Полесье.
По его словам, ситуация сложная с точки зрения гуманитарной помощи - нужно доставлять еду, медикаменты.
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