На Черниговщине люди без оружия развернули вражеские танки (видео) [ Редактировать ]
Жители Городни на Черниговщине заблокировали движение российской военной техники в сторону областного центра. Горожанам удалось остановить оккупантов – те развернулись.
Достойный отпор дают не только украинские военные и тероборона, но и гражданские. Люди бесстрашно останавливают вражескую технику голыми руками.
Так, жители Городни на центральной улице своего города заблокировали движение российской военной техники, чтобы та не добралась до Чернигова.
Люди перегородили дорогу оккупантам. По словам очевидцев, там были и танки. В итоге техника развернулась и поехала в сторону села Сеньковки, откуда и приехала.
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