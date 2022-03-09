На президента Владимира Зеленского с начала войны России против Украины пытались совершить более десятка покушений. Но всех диверсантов ликвидируют еще на подходах.

Об этом сообщает в интервью советник главы Офиса президента Михаил Подоляк для "Украинской правды".

"Наши иностранные партнеры говорят о двух-трех попытках. Я считаю, что таких попыток было больше десятка. Потому что постоянно у нас есть оперативная информация, что есть какие-то ДРГ, которые хотят зайти в правительственный квартал и так далее", - отметил он.

По его словам, все диверсионно-разведывательные группы ликвидируются еще на подходах. Другие детали он не стал раскрывать из соображений безопасности.