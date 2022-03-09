Зеленский пережил уже более десяти попыток покушения [ Редактировать ]
На президента Владимира Зеленского с начала войны России против Украины пытались совершить более десятка покушений. Но всех диверсантов ликвидируют еще на подходах.
Об этом сообщает в интервью советник главы Офиса президента Михаил Подоляк для "Украинской правды".
"Наши иностранные партнеры говорят о двух-трех попытках. Я считаю, что таких попыток было больше десятка. Потому что постоянно у нас есть оперативная информация, что есть какие-то ДРГ, которые хотят зайти в правительственный квартал и так далее", - отметил он.
По его словам, все диверсионно-разведывательные группы ликвидируются еще на подходах. Другие детали он не стал раскрывать из соображений безопасности.
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