Зеленский и премьер Израиля обсудили способы прекращения боевых действий в Украине [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Нафтали Бенет вечером 12 марта провели телефонный разговор. Лидеры обсудили способы прекращения болевых действий на украинской территории.
Беседа Зеленского и Бенета продолжалась более часа.
Основной темой стало обсуждение способов прекращения боевых действий в Украине. Кроме того, разговор был посвящен усилиям, которые предпринимает в этом вопросе Израиль.
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