Турция готова рассмотреть возможность стать одним из гарантов безопасности Украины в будущем.

Как сообщает пресс-служба МИД Украины, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел переговоры с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, который посетил Украину с визитом.

В частности, глава украинской дипломатии проинформировал турецкого коллегу о героической обороне Украины от полномасштабной агрессии Российской Федерации. Он подчеркнул, что благодаря несокрушимому духу президента Владимира Зеленского, Вооруженных Сил Украины и всего украинского народа наше государство дает достойный отпор российским захватчикам на всех фронтах.

Министр осудил многочисленные военные преступления и преступления против человечности, которые совершает российская армия в Украине, и отметил неизбежность ответственности за них.

Также Кулеба выразил благодарность Чавушоглу за непоколебимую солидарность Турции с Украиной, практическую политическую и гуманитарную поддержку, а также готовность рассмотреть возможность стать одним из государств-гарантов безопасности Украины в будущем.