Турция может стать гарантом безопасности Украины [ Редактировать ]
Турция готова рассмотреть возможность стать одним из гарантов безопасности Украины в будущем.
Как сообщает пресс-служба МИД Украины, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел переговоры с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, который посетил Украину с визитом.
В частности, глава украинской дипломатии проинформировал турецкого коллегу о героической обороне Украины от полномасштабной агрессии Российской Федерации. Он подчеркнул, что благодаря несокрушимому духу президента Владимира Зеленского, Вооруженных Сил Украины и всего украинского народа наше государство дает достойный отпор российским захватчикам на всех фронтах.
Министр осудил многочисленные военные преступления и преступления против человечности, которые совершает российская армия в Украине, и отметил неизбежность ответственности за них.
Также Кулеба выразил благодарность Чавушоглу за непоколебимую солидарность Турции с Украиной, практическую политическую и гуманитарную поддержку, а также готовность рассмотреть возможность стать одним из государств-гарантов безопасности Украины в будущем.
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