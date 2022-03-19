В Беларуси, в паре километров от границы с Украиной, разгружают российскую военную технику и возводят понтонный мост через Припять. Об этом сообщает белорусское "Радио Свобода".

Местные жители сняли, как на железнодорожной станции Муляровка Петриковского района Гомельской области Беларуси разгружают танки, бронетранспортеры и самоходные артиллерийские установки.

Переправа через Припять позволит оккупантам быстро попасть в Лельчицкий район, граничащий с Украиной.