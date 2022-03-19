В Беларуси разгружают военную технику РФ и возводят понтонный мост через Припять (видео) [ Редактировать ]
В Беларуси, в паре километров от границы с Украиной, разгружают российскую военную технику и возводят понтонный мост через Припять. Об этом сообщает белорусское "Радио Свобода".
Местные жители сняли, как на железнодорожной станции Муляровка Петриковского района Гомельской области Беларуси разгружают танки, бронетранспортеры и самоходные артиллерийские установки.
Переправа через Припять позволит оккупантам быстро попасть в Лельчицкий район, граничащий с Украиной.
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