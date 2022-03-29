ВСУ знищили командира та начальника штабу 503-го мотострілецького полку РФ [ Редактировать ]
Українські воїни знищили чергових російських військових злочинців - командира та начальник штабу 503-го мотострілецького полку 19-ї мотострілецької дивізії 58-ї загальновійськової армії. Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання "Схід".
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