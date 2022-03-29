Поспілкувалися зі своїми "товаришами": 58 російських контрактників відмовились їхати на війну [ Редактировать ]
На війну проти України Росія зібралася відправити військовослужбовців 9-го мотострілецького полку з Калінінградської області. Однак 58 російських військових, які прибули до Білгородської області та поспілкувалися зі своїми "товаришами", відмовилися воювати і виявили бажання повернутися додому. Про це повідомив журналіст Роман Цимбалюк.
Військовослужбовці за контрактом 9 мотострілецького полку (в/ч 88771, Советськ, Калінінградська обл.) 18 мотострілецької дивізії Балтійського флоту прибули на полігон до Білгородської області для підготовки та подальшого перекидання в Україну. Поспілкувавшись із військовослужбовцями зі складу іншої дивізії, які щойно повернулися з України, бажання воювати у контрактників різко пропало.
58 військовослужбовців за контрактом 9 полку відмовилися від вибуття в Україну та захотіли повернутися назад додому до Калінінграда.
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