Німеччина оголошує "значну" кількість російських дипломатів персонами нон-грата, що є рівносильним висилці. Про це повідомила глава МЗС ФРН Анналена Бербок.

Ми оголосили значну кількість працівників російського посольства небажаними. Ми ініціюватимемо подальші реакції разом з нашими партнерами.

Портал Focus online повідомив, що з Німеччини висилають 40 російських дипломатів. Вони мають залишити країну впродовж п'яти днів.

Франція також вирішила вислати низку російських дипломатів, діяльність яких, на думку влади, шкодить інтересам безпеки країни. Про це повідомили у МЗС Франції.

За інформацією французького телеканалу BFM, йдеться про висилку близько 30 дипломатів. Крім того, 4 квітня російського посла вислала Литва, також було закрито консульство РФ у Клайпеді.

Приводом для цього стали масові вбивства мирних жителів українського міста Буча на Київщині та в інших передмістях Києва, де раніше перебували російські окупанти.

29 березня рішення про висилку ухвалили чотири країни Євросоюзу - Бельгія, Нідерланди, Ірландія та Чехія. Загалом вони висилають 43 російські дипломати. 18 березня Латвія, Литва та Естонія вислали разом 10 російських дипломатів.