В росії поховали окупанта, тіло якого знаходиться в Київській області [ Редагувати ]
У вівторок, 19 квітня, в місті Тотьма, що у Вологодській області росії, відбулось поховання гвардії лейтенанта Меньшикова Данііла Андрійовича.
В цей час тіло окупанта знаходиться в Київській області, в Бучанському районі біля села Мощун.
Населення країни-агресора вже мабуть звикло до такої тьми "руського міра".
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