Окупанти вранці обстріляли Запоріжжя: у місті лунають вибухи [ Редагувати ]
Російські окупанти сьогодні, 26 квітня рано вранці, обстріляли Запоріжжя.
Про це повідомляє Запорізька обласна Військова адміністрація.
"Вранці, о 6:50, зафіксовані "Прильоти". Обставини з'ясовуються. Подробиці згодом", - йдеться в повідомленні.
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