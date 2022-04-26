Ситуація в Придністров'ї загострюється та розвивається як на Донбасі перед 24 лютого. Про це повідомляють РІА Новини.

Керівництво Придністров'я найближчим часом ухвалить рішення на захист інтересів республіки.

Що за рішення - незрозуміло. Можливо, оголосять мобілізацію.

Тим часом президент Молдови скликає засідання Ради безпеки через ситуацію, що склалася в окупованому Придністров'ї.

Крім того, глава "ДНР" Денис Пушилін заявив:

Після виходу до кордонів Донецької області потрібно розпочинати наступний етап операції з урахуванням того, що відбувається в Придністров'ї, і обстрілів прикордонних з Україною областей рф.

Придністровці активно залишають Придністровську Молдавську Республіку.