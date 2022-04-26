Ситуація в Придністров'ї загострюється: люди залишають республіку [ Редагувати ]
Ситуація в Придністров'ї загострюється та розвивається як на Донбасі перед 24 лютого. Про це повідомляють РІА Новини.
Керівництво Придністров'я найближчим часом ухвалить рішення на захист інтересів республіки.
Що за рішення - незрозуміло. Можливо, оголосять мобілізацію.
Тим часом президент Молдови скликає засідання Ради безпеки через ситуацію, що склалася в окупованому Придністров'ї.
Крім того, глава "ДНР" Денис Пушилін заявив:
Після виходу до кордонів Донецької області потрібно розпочинати наступний етап операції з урахуванням того, що відбувається в Придністров'ї, і обстрілів прикордонних з Україною областей рф.
Придністровці активно залишають Придністровську Молдавську Республіку.
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