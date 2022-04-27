У Луганській області СБУ затримала пособницю російських окупантів, яка збирала інформацію для ФСБ рф. Про це повідомляє СБУ.

Співробітники СБУ викрили і затримали мешканку одного з прифронтових населених пунктів поблизу Попасної, яка передавала ФСБ рф інформацію на шкоду державній безпеці України.

Її дочка, перебуваючи в Москві, потрапила в поле зору ФСБ рф. Через неї та її родичів в Україні представники ворожої спецслужби намагалися отримати інформацію про дислокацію підрозділів ЗСУ в Луганській області.

Жінка почала передавати через доньку російській спецслужбі відомості про адреси перебування в її населеному пункті українських військових та місцезнаходження їх вогневих позицій.

Для уточнення інформації вона пропонувала ФСБ здійснити аеророзвідку з БПЛА за визначеними нею орієнтирами для подальшої передачі російським загарбникам, які воюють на території Луганської області.

Жінку затримали і зараз вирішується питання про реєстрацію кримінального провадження за ч.7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України.

Зазначимо, за допомогу ворогові у веденні бойових дій проти ЗСУ законодавство передбачає позбавлення волі строком від 12 до 15 років.