Окупанти обстріляли Дніпропетровщину з артилерії [ Редагувати ]
У середу, 27 квітня, окупанти з артилерії обстріляли Зеленодольську громаду Дніпропетровської області. Про це повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.
Влучили по підприємству енергетичної інфраструктури, внаслідок чого сталася сильна пожежа.
Кілька годин рятувальники приборкували вогонь.
Один працівник підприємства поранений.
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