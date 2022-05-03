Війська рф обстріляли село у Запорізькій області: загинуло двоє людей [ Редагувати ]
російські війська обстріляли селище Залізничне Запорізької області. Внаслідок цього загинуло двоє мирних жителів.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
Повідомляється, що 3 травня окупанти обстріляли з артилерії селище Залізничне Пологівського району. Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю школи та 12 будинків мирних жителів. Окрім того, загинуло двоє людей.
Розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
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