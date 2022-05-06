Авіація, артилерія та ракетно-бомбові удари уздовж усієї лінії зіткнення. Ворожі обстріли на Донеччині та Луганщині не припиняються. Противник не полишає спроб наступу на Лиманському, Сєвєродонецькому та Попаснянському напрямках. Але успіхів не досягає.

За добу наші захисники відбили 11 атак, знищили 5 танків і стільки ж автівок. Збили два ворожі літаки і два безпілотники. Більше новин зі східного фронту - від Євгена Соломіна.

25 людей поранені. 9 будинків, зокрема й школа, зазнали пошкоджень. Це наслідки ранкового ракетного удару по Краматорську.

Окупанти били по центру міста, житловим кварталам. Ось тут впала потужна авіабомба, утворивши величезну воронку, приблизно 7 метрів завглибшки!

Ось такі залишки від боєприпасу. Їх тип вибухотехніки ще будуть встановлювати. Вони ще теплі - зберігають тепло в собі і дуже гострі.

Авіабомби впали й на місто Вугледар.

Людмила, жителька Вугледара:

Ой, ой-ей-ей! Я прижалась к стене и говорю: Господи, Господи! Знаете, как самолет летит - я сразу текаю. Сбросит бомбу - и все! Ну говорили наши волонтеры, что жертвы есть! Но сильно бахнуло, несколько раз сильно бахнуло сегодня.

Під обстрілами - й Святогірськ. Місто, де ніколи не було військових об'єктів. Натомість Святогірська лавра є місцем масового паломництва. З перших днів війни тут переховувалися близько 300-сот біженців. Та попри це окупанти вже не вперше направляють свої руйнівні снаряди саме сюди.

Володимир Бандура, міський голова Святогірська:

Постоянно идут обстрелы, взрывы, связи в городе и в двух населенных пунктах - селах Богородническое - тоже связи нет. Ситуация усложняется с каждым днем.

Під обстріл орків потрапили й поліцейські, які документували воєнні злочини російських окупантів на Авдіївському коксохімічному заводі.

Російські війська продовжили бомбити Авдіївку, Слов'янську, Лиман, Часів Яр, Миколаївку, Іванівці, Нью-Йорк. Ворог обстрілював мирне населення з авіації, реактивних систем залпового вогню, танків, важкої артилерії, а також крилатими ракетами й "Точкою-У". Мар'їнка, за даними Донецької обласної військової адміністрації, зазнала атак фосфорними бомбами, які заборонені міжнародними конвенціями.

На Луганщині потужних артилерійських обстрілів зазнали Попаснянська та Гірська громади, міста Лисичанськ і Сєвєродонецьк. Наші захисники фіксують значне посилення обстрілів із усіх видів наявної в окупантів зброї. Проте будь-які спроби рашистів просунутися вглиб української території зазнають невдач.

Сергій Гайдай, начальник Луганської обласної військової адміністрації:

Рашисти хотіли наблизитися до обласного центру. Росіяни наступали на Воєводівку, що неподалік Сєвєродонецька, але успіху не мали. На Попаснянському напрямку ворог намагався захопити Оріхове, але Наші захисники атаку відбили, населений пункт - з українським прапором.

Втім на Луганщині від осколкових поранень загинули п'ятеро мирних людей. Це жителі Новоіванівки, Тошківки, Воєводівки та Попасної. Росіяни фактично тільки й можуть, що воювати з цивільним населенням - наголошують наші захисники. Дослідницька група Токійського університету опублікувала цифрові карти, на яких позначені руйнування на Луганщині внаслідок російського вторгнення. Найбільше зафіксовано в Попасній.

З Луганщини сьогодні вдалося евакуювати лише 40 людей. Усі вони їдуть у Дніпро. Вивозити людей із Рубіжного та Попасної поки що неможливо - немає безпечних маршрутів.

Тим часом президент США, виступаючи на заводі з виробництва протитанкових ракетних комплексів "Джавелін", процитував штурмовика 128-ї бригади Збройних Сил України, який воює на сході.

Джо Байден, президент США:

Без "Джавелінів" дуже важко було б зупинити ворога, що наступає! Американський народ знає, що роблять працівники на цьому об'єкті, та підтримує боротьбу України за свободу. Тому я прийшов сказати вам: дякую, дякую, дякую!...

Героїзм наших бійців і військова підтримка всього світу допомагає стримувати ворога. А невдовзі, переконані українські бійці, допоможе й перейти у контрнаступ та звільнити всю Україну від російських загарбників.