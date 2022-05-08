Напередодні 9 травня президент країни-окупанта володимир путін направив "вітальне послання" українському народу. Незважаючи на свою війну проти України. Про це повідомляється на сайті Кремля.

Повідомляється, що такі послання путін направив лідерам і громадянам країн СНД, а також представникам і жителям окупованого Донбасу, Абхазії і Південної Осетії.

А в посланні ветеранам Другої світової війни і громадянам України російський президент "підкреслив неприпустимість реваншу ідейних спадкоємців тих, хто був повалений у Великій Вітчизняній війні".