У столиці канадської провінції Ньюфаундленд і Лабрадор, місті Сейнт Джонс, приземлився перший зафрахтований урядом чартерний рейс з українськими біженцями.

Про це повідомляє CBC News.

Літак приземлився в міжнародному аеропорту Сент-Джонс близько 19:00 за місцевим часом. Рейс вилетів з польського міста Катовіце.

За словами прем'єр-міністра Канади Ендрю Ф'юрі, на борту перебували 166 біженців, у тому числі 55 дітей.

Міністр імміграції Джеррі Бірн заявив, що даний рейс є першим зафрахтованим урядом літаком, який доставив українських біженців до Канади, хоча після російського вторгнення тисячі людей вже приземлилися на канадській землі.

За даними прикордонної служби Канади, що цього року до країни прибуло понад 19 000 українців. З середини березня уряд схвалив понад 90 000 заяв на отримання тимчасової візи.

Big moment for Newfoundland and Labrador, Canada, and Ukraine as the first full flight of Ukrainian refugees arrives right here in our beautiful province. Welcome. #WeStandWithUkraine 🇨🇦🇺🇦 pic.twitter.com/MJSX9cG2dd