Війна проти України стала початком політичного кінця для президента росії володимира путіна. Про це заявив лідер Соціал-демократичної партії Німеччини Ларс Клінгбейль для RND.

Причому повалити його може населення власної країни.

Я переконаний, що ця війна ознаменує кінець володимира путіна.

Він також відповів на питання про те, чи буде путін повалений у своїй країні.

Населення визнає, що путін та його еліта несуть відповідальність за те, що ця нелюдська війна в Україні буде коштувати процвітання, робочих місць і життєвих перспектив в їх власній країні. путін на роки ізолював росію цією війною.

Він додав, що санкції відкинули одинадцяту за величиною економіку в світі на десятиліття назад, а кваліфіковані кадри тисячами просто залишають росію.