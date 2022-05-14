"Війна проти України стала початком кінця путіна" - лідер партії в Німеччині [ Редагувати ]
Війна проти України стала початком політичного кінця для президента росії володимира путіна. Про це заявив лідер Соціал-демократичної партії Німеччини Ларс Клінгбейль для RND.
Причому повалити його може населення власної країни.
Я переконаний, що ця війна ознаменує кінець володимира путіна.
Він також відповів на питання про те, чи буде путін повалений у своїй країні.
Населення визнає, що путін та його еліта несуть відповідальність за те, що ця нелюдська війна в Україні буде коштувати процвітання, робочих місць і життєвих перспектив в їх власній країні. путін на роки ізолював росію цією війною.
Він додав, що санкції відкинули одинадцяту за величиною економіку в світі на десятиліття назад, а кваліфіковані кадри тисячами просто залишають росію.
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